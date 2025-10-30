Через удари України РФ втратила до 20% потужностей з переробки нафтопродуктів, — ГУР

Українські удари по об’єктах російського оборонно-промислового комплексу призвели до скорочення перероблення нафтопродуктів у Росії на 18–20% й атаки тривають майже щодня.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Україна майже щодня завдає ударів по стратегічно важливих об’єктах російського ОПК.

“Ключовим показником є те, скільки українських дронів досягають цілей і завдають уражень. За різними оцінками, скорочення перероблення нафтопродуктів у РФ становить від 18% до 20% — це надзвичайно великі цифри”, — сказав Андрій Юсов.

Росія намагається поєднати застарілі радянські зразки з технікою, яку видає за «новітню» задля захисту своїх військово-промислового та паливно-енергетичного комплексів від українських далекобійних ударів.

“Йдеться як про радянські комплекси, так і про сучасні — ворог намагається поєднувати їх в одну систему. Це і застарілі С-300, і більш нові С-400, а також так звана новітня система С-350 “Витязь“, — пояснив Юсов.

За його словами, засоби ППО розміщені у всіх великих російських містах, а також довкола стратегічно важливих об’єктів.