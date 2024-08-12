Суспільство

Через тайфун на півночі Японії скасували десятки авіарейсів і перекрили автомагістралі
12 Серпня 2024 09:44
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негода, японія
Ілюстративне фото / Reuters

У північно-східній частині острова Хонсю в японській префектурі Івате через потужний тайфун «Марія» в понеділок скасовано майже 90 авіарейсів, призупинено роботу місцевих залізниць та кількох автомагістралей.

Про це повідомляє NHK.

Авіакомпанії попереджають, що з наближенням тайфуну кількість скасованих рейсів може зрости.

Місцеве залізничне сполучення в префектурі зупинене, а національні швидкісні залізниці ще працюють у звичному режимі, проте компанії-оператори не виключають затримок і скасування потягів, якщо погодні умови в Івате різко погіршаться.

Метеорологи очікують, що тайфун «Марія» принесе рекордну кількість опадів та може спричинити зсуви ґрунту, розливи річок і підтоплення в низинних районах, а також сильний вітер і високі хвилі на морі.

У деяких районах префектури Івате впродовж доби прогнозується випадання до 250 міліметрів опадів та ще близько 150 мм до ранку середи, пише Kyodo.


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