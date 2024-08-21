Суспільство

Через ситуацію у Курській області російська армія переживає дефіцит кадрів – британська розвідка
21 Серпня 2024 13:37
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війна, рф, україна
Иллюстративное фото / BBC

Через події на Курщині Росія змушена залучати особовий склад який воює не за призначенням, що зменшує здатність агресора  повернути зайняті території, зайняті ЗСУ.

Про це повідомляється у щоденному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну.

У британському Міноборони наводять повідомленням російського видання “Важние истории”, згідно з яким одним із підрозділів, які беруть участь у захисті від українсього наступу в Курській області, є спеціалізований мотострілецький полк, сформований з військовослужбовців Повітряно-космічних сил (ПКС), що є незвичним явищем. 

Цей мотострілецький полк був сформований у травні 2024 року і підпорядкований Північному угрупованню військ ЗС РФ. До його складу увійшли особи, які раніше виконували спеціалізовані функції: оператори радарів раннього попередження та оператори важких бомбардувальних полків дальньої авіації. 

Відволікання особового складу від цих раніше пріоритетних сфер, ймовірно, свідчить про постійний дефіцит кадрів у РФ, вважають у Міноборони Британії. Використовуючи їх у ролі піхоти, їх також використовують не за призначенням, що може зменшити здатність Росії повернути територію в Курській області.

Росія продовжує створювати нові підрозділи та набирати більше особового складу для підтримки масових бойових дій на виснаження проти України.

Високий рівень втрат означає, що Росія потребує постійного поповнення особового складу піхоти на передовій, що майже напевно і надалі обмежуватиме здатність Росії створювати підрозділи з більш високим рівнем боєздатності.

Між тим, оцінки розвідувального управління Пентагону свідчать про те, що Україна і Росія не володіють достатніми військовими ресурсами для проведення великих наступальних операцій, що може свідчити про те, що обидві сторони рухаються до глухого кута.


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