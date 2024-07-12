Суспільство

Через сильну спеку в Україні обсяг обмеження світла 12 липня збільшено
12 Липня 2024 11:48
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енергопостачання, Укренерго
Ілюстративне фото / Freepik

12 липня енергетики відключатимуть чотири черги одночасно з 14:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“12 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 14:00 до 24:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень

Водночас в інші години доби енергетики будуть застосовувати лише три черги. 

Зазначається, що споживання електроенергії в країні – на максимальній позначці для літнього періоду. Причина обмежень – аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів. 


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