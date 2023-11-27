Через снігопад у Київ заборонили в’їзд великогабаритного транспорту 

27 листопада з 7:30 ранку в’їзд до Києва для великогабаритного транспорту закрито через снігопад.

Про це повідомляє КМДА у Telegram

За інформацією міських чиновників, це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Обмеження діятимуть до поліпшення умов, орієнтовно до 10:00.

“Просимо керівників підприємств із перевезення вантажів, зокрема на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста.

Нагадуємо водіям, що у снігопади краще віддати перевагу громадському транспорту. Також не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки”.