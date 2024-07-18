Через санкції України до Словаччини та Угорщини перестала надходити російська нафта “Лукойлу”

До Словаччини та Угорщини перестала на надходити російська нафта компанії “Лукойл”. У цих країнах кажуть, що така ситуація виникла через санкції України, проте нафта від інших російських компаній продовжує надходити до них через нашу державу.

Як повідомляє TASR, речниця Міністерства економіки Словаччини Марія Павлусик наголосила, що довгостроковий дефіцит постачань може негативно вплинути на “Словнафту” — словацьку нафтопереробну компанію. У Мінекономіки країни також додали, що “Лукойл” транспортував до Словаччини російську нафту від ще одного постачальника.

За словами Павлусик, міністерство “відзначило проблему” і “разом з українськими партнерами активно нею займається”.

В Угорщині також підтвердили, що російська нафта надходить до країни, але не від “Лукойлу”, а, наприклад, від “Роснафти”, пише Telex.

“Лукойл” перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна.

У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.