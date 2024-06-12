Через ракетні удари РФ по Україні Польща піднімала бойові літаки 

У відповідь на посилену активність російської авіації та загрозу ракетних і авіаударів по території західної України збройні сили Польщі піднімали бойові літаки.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сторінці Оперативного командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.

«Сьогодні вночі ми спостерігаємо за активністю дальньої авіації РФ, яка завдає ударів крилатими ракетами, а також безпілотними літальними комплексами типу «Шахед» по об’єктах, розташованих, у тому числі, в західній частині України», – зазначається в повідомленні.

При цьому командування попереджає жителів південно-східної частини Польщі про можливий підвищений рівень шуму, пов’язаний із польотами польських та союзницьких літаків.

«Розпочаті всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією»,- підкреслили в командуванні.

Зауважується також, що остання подібна атака з боку РФ відбулася в ніч з 6 на 7 червня.