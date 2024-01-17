Суспільство

Через провал паспортизації росіяни хочуть збільшити кількість Росгвардії та ФСБ на ТОТ  – ГУР

17 Січня 2024 13:36
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окупація, гур, фсб

Головне управління розвідки заявляє, що у Росія незадоволена низьким рівнем паспортизації українського населення на тимчасово окупованих територіях та готовністю до проведення виборів президента, тому планує збільшити кількість Російської гвардії та спецслужб на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов на пресконференції

“Попри великий контингент окупаційної армії на окупованих територіях, зрадники просять збільшити кількість Росгвардії, кількість представників ФСБ і спецслужб для контролю місцевого населення”.

За словами Юсова, лише представників Росгвардії на тимчасово окупованих територіях налічується близько 35 тис. осіб, не рахуючи представників спецслужб.

“Рівень паспортизації незадовільний на всій тимчасово окупованій території, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей, які окуповані довший період”.

Юсов зазначив, що Кремль незадоволений результатами паспортизації та проводить часткову ротацію і звільнення з посад людей, які відповідають за ці процеси.


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