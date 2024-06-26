Суспільство

Через повітряні кулі з КНДР у Південній Кореї зупиняли роботу аеропорту 
26 Червня 2024 11:15
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кндр, корея
Фото: Yonhap.

У ніч проти середи Пхеньян запустив понад 250 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї, внаслідок чого роботу одного з летовищ країни довелось призупинити.

Про це повідомляє Yonhap.

Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) повідомив, що в середу близько 100 повітряних куль, переважно зі шматками макулатури, приземлилися здебільшого в Сеулі та північній частині провінції Кьонгі, яка оточує південнокорейську столицю.

Станом на 09:00 за місцевим часом у повітряному просторі Південної Кореї повітряних куль з КНДР не було, а у вилучених кулях шкідливих речовин не виявили. За словами представника JCS, одна повітряна куля містила понад 7000 шматочків паперу низької якості.

Через запуск КНДР повітряних куль робота Міжнародного аеропорту Інчхон неподалік Сеула була призупинена приблизно на три години.

Злети і посадки повітряних суден як внутрішніх, так і міжнародних рейсів в аеропорту були призупинені або затримані з 01:46 до 04:44 за місцевим часом у середу, розповів оператор летовища.

Таке рішення було прийнято з огляду на побоювання щодо потенційних нещасних випадків, пов’язаних із потраплянням повітряних куль у двигуни літаків, розповіли в аеропорту.

Станом на 07:00 за місцевим часом усі авіарейси були відновлені.


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