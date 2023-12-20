Через повінь у Кенії загинуло понад 174 людини

Унаслідок злив та паводків, що вирують у Кенії, вже загинули 174 людини.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на словам речника уряду Кенії Ісака Мваури.

За словами Мваури, ситуація із паводками у країні поволі стабілізується, однак люди продовжують гинути.

Загалом із жовтня цього року викликані явищем ель-Ніньйо природні катаклізми відбулися у 38 із 47 регіонів Кенії. Раптові паводки змивали будинки, затоплювали поля й призводили до загибелі худоби. Найбільше від негоди постраждали південно-східні регіони країни, де зараз активно тривають рятувальні роботи. “За прогнозом Метереологічної служби Кенії, незвично сильні зливи, що розпочалися у жовтні, триватимуть до січня 2024-го року”, – зауважує Сіньхуа.