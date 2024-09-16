Суспільство

Через повені у Польщі готуються запровадити стан стихійного лиха
16 Вересня 2024 14:18
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негода, польща
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У районах на південному заході Польщі, що постраждали від катастрофічної повені, готуються запровадити стан стихійного лиха.

Про це пише RMF24.

Проєкт Ради міністрів передбачає, що стан стихійного лиха буде діяти у всіх районах, постраждалих від повені.

Це буде перший випадок задіяння такого правового режиму – у 1997 і 2010 роках до нього не вдавалися. 

Зокрема, у такому разі уряд та місцеві органи влади отримують розширені повноваження для реагування на ситуацію. 

Також уможливлюється обов’язкова, а не лише рекомендована евакуація та запровадження заборони на перебування чи пересування у певних місцях. 

Стан стихійного лиха дозволяє зобов’язувати приватний бізнес делегувати працівників для робіт, пов’язаних з подоланням наслідків стихійного лиха. 

Цей правовий режим може запроваджуватися максимум на 30 днів.


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