Через повені у Польщі готуються запровадити стан стихійного лиха

У районах на південному заході Польщі, що постраждали від катастрофічної повені, готуються запровадити стан стихійного лиха.

Про це пише RMF24.

Проєкт Ради міністрів передбачає, що стан стихійного лиха буде діяти у всіх районах, постраждалих від повені.

Це буде перший випадок задіяння такого правового режиму – у 1997 і 2010 роках до нього не вдавалися.

Зокрема, у такому разі уряд та місцеві органи влади отримують розширені повноваження для реагування на ситуацію.

Також уможливлюється обов’язкова, а не лише рекомендована евакуація та запровадження заборони на перебування чи пересування у певних місцях.

Стан стихійного лиха дозволяє зобов’язувати приватний бізнес делегувати працівників для робіт, пов’язаних з подоланням наслідків стихійного лиха.

Цей правовий режим може запроваджуватися максимум на 30 днів.