Через посилення російських обстрілів з Куп’янського напрямку посилили евакуацію 

З Куп’янського напрямку через посилення російських обстрілів активізувалася евакуація, протягом останніх двох тижнів вивезли понад 500 людей.

Про це в ефірі Всеукраїнського телемарафону “Єдині новини” розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

“У нас збільшилася кількість обстрілів. За добу було обстріляно понад 25 населених пунктів. З них три – це Куп’янський напрямок. Це те, що ми знаємо, оскільки прикордонні населені пункти, де вже людей майже немає, там так само ситуація досить важка. Знову сам Куп’янськ був під ударами керованих авіабомб. В одному з населених пунктів цього району зруйнований заклад освіти, кафе, автомобілі. По Богодухівському напрямку був обстріляний населений пункт Олександрівка, по Харківському району – Липці. Ворог б’є з артилерії, танків, мінометів, всім, що у них є в наявності, застосовує КАБи, РСЗВ, дрони”, – сказав Синєгубов.

За його інформацією, протягом останніх двох тижнів з цього напрямку вивезли понад 500 людей, близько 30 з них – діти.

У ГУ Нацполіції Харківської області повідомили, що обстріли у районі не вщухають. Разом із волонтерами “Червоного Хреста” правоохоронцям 19 лютого вдалося вивезти до Харкова 10 жителів – пенсіонерів, людей із інвалідністю, маломобільних, тяжко поранену жінку.

“Одну з жінок несли на руках з четвертого поверху. У неї перелом хребта, шийки стегна та множинні травми, які вона отримала кілька місяців тому внаслідок вибуху російської керованої авіабомби. Через масовані обстріли людей вдалося вивезти з небезпечного району лише ввечері”, – розповіли в поліції.

На Лимано-Куп’янському напрямку, додав Синєгубов, російські війська продовжують штурмувати позиції українських військових, намагаються зайняти вигідні висоти. Купʼянськ залишається для них важливою логістичною ціллю.

За добу українські захисники ліквідували майже 400 російських окупантів і знищили понад 100 одиниць російської техніки.