Через нічні обстріли у Херсоні частково зникло світло

У Херсоні внаслідок нічних обстрілів частково відсутнє електропостачання, тролейбуси не можуть вийти на маршрути.

Про це у Телеграмі повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Укрінформ.

«Повідомляємо, що у результаті ворожих обстрілів вночі частково у місті відсутнє електропостачання. Через що, зокрема, зараз неможливо вивести тролейбуси на маршрути», – написав він.

Аварійні бригади вже працюють над відновленням електромереж, зазначив Мрочко.

«Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії, про що ми повідомимо додатково», – підкреслив очільник МВА.

Раніше Мрочко повідомив, що за минулу добу російські війська 23 рази обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади й використали для цього 106 снарядів.

Ураження зафіксовані у Херсоні, Садовому, Придніпровському, Антонівці та Інженерному.

Внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу один чоловік зазнав поранення середнього ступеня тяжкості. Йому надана медична допомога.

Після нічних ворожих атак у Херсоні частково відсутні електро- та теплопостачання, вода. Аварійні бригади працюють над усуненням наслідків обстрілів, підкреслив Мрочко.