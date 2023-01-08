Суспільство

Через морози можливі аварійні відключення електроенергії – “Укренерго”

8 Січня 2023 16:23
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електропостачання

Зранку 8 січня стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і рівня її дефіциту в енергосистемі – можливі аварійні відключення.

Про це заявили в “Укренерго”.

“Для забезпечення балансу виробництво-споживання до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються”, – заявили в держкомпанії.

В “Укренерго” закликали розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

“НЕК “Укренерго”, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності”, – додали в компанії.


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