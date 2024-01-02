Суспільство

Через масовану ракетну атаку на Україну у Польщі піднімали в повітря F-16

2 Січня 2024 14:14
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польща, літак

Під час масованого ракетного обстрілу України з боку Росії у Польщі підняли у повітря чотири винищувачі F-16 і авіазаправник.

Про це повідомило в мережі X Оперативне командування ЗС Польщі.

“Для гарантування безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і авіазаправник союзників. Близько 6:45 (за київським часом) стартувала американська пара, що дислокується на авіабазі Ласк, а близько 7:15 (за Києвом) стартувала польська пара з авіабази Кшесіни”, — йдеться у повідомленні.

Поляків попередили, що робота військової авіації у повітряному просторі Польщі може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у східній частині країни.

Під час російського обстрілу України 29 грудня у Польщі заявили, що у її повітряний простір увійшов “неідентифікований повітряний об’єкт”.


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