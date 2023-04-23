Політика

Через інформацію про ЗСУ під Олешками росіяни посилили обстріли Херсонщини, – Гуменюк

23 Квітня 2023 20:52
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зсу, гуменюк

Російські окупанти посилили обстріли Херсонського та Бериславського районів через інформацію про можливий контрнаступ українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

“Уточнена інформація, на жаль, не дуже втішна та приємна. Реагуючи на такі інформаційні вкиди, ворог суттєво посилив атаки по протилежному берегу. Ми маємо потужний обстріл Херсонського та Бериславського районів”, – розповіла вона.

За її словами, в результаті обстрілів було зруйновано близько 30 житлових будинків та школи. Також є постраждалі серед людей.

“Натхнений цією інформацією ворог застосував авіаційну атаку та підтягнув артилерію і намагався довести, що він все ще контролює позиції”, – заявила Гуменюк.


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