Через брак зброї ЗСУ можуть втратити контроль в небі

Збройним силам настільки бракує зенітних засобів, що вони можуть втратити контроль над своїм небом на користь Росії, йдеться у секретних документах Пентагону, які вивчили ЗМІ.

Журналісти поспілкувалися з українськими військовими, які зазначили, що Росія має технологію кращого захисту від ЗРК Stinger. За словами військового, ЗСУ запускають дві ракети та сподіваються, що друга влучить, пише The Times.

ЗСУ використовували протитанкові ракети проти них, і це зупинило росіян від відправки гелікоптерів далеко вглиб нашої території, тому що вони боялися, що їх підіб’ють, але тепер, коли росіяни знають, що у ЗСУ закінчуються боєприпаси, вони стають сміливішими. Кожного дня прибуває все більше гелікоптерів і літаків, і вони починають розуміти, що ми не можемо їх зупинити.

Зазначається, що надсекретні документи Пентагону виявили слабкі місця в українській армії і пролунали тривожним дзвіночком.

Вони показали, серед іншого, що Україні настільки бракує зенітних засобів, що вона може втратити контроль над своїм небом на користь Росії вже у травні – якраз тоді, коли вона готується до наземного наступу з метою повернення втрачених територій.