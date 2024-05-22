Через атаку Шахедів у Сумах зникло світло та водопостачання

Через ворожу атаку “Шахедами” було знеструмлено Суми: не працює електротранспорт та немає водопостачання у місті.

Про це повідомив голова Сумської МВА Олексій Дрозденко.

“У зв’язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру”.

У Міській раді Сум повідомили, що у зв’язку з аварійним відключенням електроенергії рух тролейбусів у місті зупинено. На маршрути міста виїздять тролейбуси з автономним ходом.

З 05:20 енергетики почали працювати над відновленням електропостачання по місту.

Також відновлюється і робота водозаборів та подача води споживачам.