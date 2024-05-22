Суспільство

Через атаку Шахедів у Сумах зникло світло та водопостачання

22 Травня 2024 07:30
читать на русском →
суми, світло
Ілюстративне фото / Getty Images

Через ворожу атаку “Шахедами” було знеструмлено Суми: не працює електротранспорт та немає водопостачання у місті.

Про це повідомив голова Сумської МВА Олексій Дрозденко.

“У зв’язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру”.

У Міській раді Сум повідомили, що у зв’язку з аварійним відключенням електроенергії рух тролейбусів у місті зупинено. На маршрути міста виїздять тролейбуси з автономним ходом.

З 05:20 енергетики почали працювати над відновленням електропостачання по місту.

Також відновлюється і робота водозаборів та подача води споживачам.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Травня 2024 10:27

СБУ затримала підприємця, який допомагав РФ під час захоплення Вовчанська
22 Травня 2024 09:32

Окупанти атакували Покровськ: є загиблі
22 Травня 2024 08:34

Армія РФ атакувала Україну 24 Шахедами
22 Травня 2024 07:15

В Укренерго заявили, що українців очікує “непроста зима”
21 Травня 2024 21:55

Німеччина збільшить військову допомогу Україні на 3,8 мільярда євро, – Reuters
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
усі думки