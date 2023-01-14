Суспільство

Через атаку росіян в Україні вводять екстрені та аварійні відключення світла

14 Січня 2023 14:44
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електропостачання

Російські окупанти вранці 14 січня обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури. Наразі фахівці ліквідовують наслідки.

Окрім того, наголосили, що станом на 14 січня в Україні менше споживають електроенергію, аніж 13 січня у цей час. Причина – потепління та вихідний, повідомили в Укренерго.

“Дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше – у ранкові та вечірні години. Нагадуємо, що це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі”, – йдеться у повідомленні.

Ліміти споживання доведені до всіх областей. Вони діють упродовж доби.

Повідомляли, що станом на 12:00 ліміти перевищені вже в 11 областях. Там застосовують аварійні вимкнення.

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.


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