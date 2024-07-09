Через атаку дронів у Волгоградській області Росії загорілася нафтобаза

У ніч на вівторок дрони атакували Волгоградську область РФ, внаслідок чого загорілась нафтобаза.
Про це пише Shot, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.
За інформацією місцевих жителів, 10 вибухів в місті прогриміло близько 4 ранку.
Після цього почалася пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму зараз видно з різних районів міста.
Бочаров написав, що російські ППО та РЕБ перехопили БПЛА, але через падіння обломків виникли загорання на підстанції у місті Фролово і нафтобазі в Калач-на-Дону.
Пожежу на підстанції нібито було оперативно ліквідовано але енергопостачання не відновлено.
На місці влучання на нафтобазі працюють пожежники.