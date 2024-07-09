Суспільство

Через атаку дронів у Волгоградській області Росії загорілася нафтобаза
9 Липня 2024 08:39
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У ніч на вівторок дрони атакували Волгоградську область РФ, внаслідок чого загорілась нафтобаза.

Про це пише Shot, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

За інформацією місцевих жителів, 10 вибухів в місті прогриміло близько 4 ранку.

Після цього почалася пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму зараз видно з різних районів міста.

Бочаров написав, що російські ППО та РЕБ перехопили БПЛА, але через падіння обломків виникли загорання на підстанції у місті Фролово і нафтобазі в Калач-на-Дону.  

Пожежу на підстанції нібито було оперативно ліквідовано але енергопостачання не відновлено.

На місці влучання на нафтобазі працюють пожежники.


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