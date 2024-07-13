Через 40 років росіянам знову не покажуть Олімпіаду

На російському телебаченні вперше за 40 років не транслюватимуть Олімпійські ігри, які відбудуться з 26 липня по 11 серпня в Парижі, пише Sports.ru.

У грудні минулого року Міжнародний олімпійський комітет допустив індивідуальних спортсменів із Росії та Білорусі до Олімпіади в нейтральному статусі – без прапора, гімну, кольорів і будь-якої іншої державної символіки.

Водночас брати участь в Олімпіаді заборонили спортсменам, які підтримують війну в Україні, і атлетам, у яких є контракти з російськими та білоруськими військовими.

Як уточнює видання, з Росії на Олімпійські ігри в Парижі поїде всього 15-16 осіб – в основному вони змагаються в дисциплінах, не цікавих масовій аудиторії.

Крім найбільших телеканалів (Перший канал, “Россия-1” і “Матч ТВ”), літню Олімпіаду-2024 не показуватимуть стримінгові сервіси. Ще в лютому у пресслужбі Okko повідомили, що не зацікавлені в купівлі ліцензії: “Ми вважаємо, що, з урахуванням відсторонення російських спортсменів, ця подія не становить великого інтересу для аудиторії в Росії”.

Повідомлялося, що переговори про купівлю прав на показ Олімпіади вів “ВКонтакте”. У підсумку компанія відмовилася від цих планів, сказали її представники Sports.ru.

“У VK Відео буде доступна спеціальна вкладка з ексклюзивним контентом, присвяченим Олімпіаді: студії з обговореннями, експертні коментарі, інтерв’ю”, – додали в прес-службі.

Цікаво, що у 2018, 2020 і 2022 роках нейтральний статус спортсменів не був на заваді для трансляції Олімпіад: турнір і церемонії показували на центральних каналах – Першому і “России-1”.

Востаннє Олімпійські ігри не показували на телебаченні 1984 року, коли СРСР оголосив бойкот літнім змаганням у Лос-Анджелесі – “… з огляду на грубе порушення американською стороною Олімпійської хартії, відсутності належних заходів гарантування безпеки для делегації СРСР та через розгорнуту в США антирадянську кампанію”.