Суспільство

“Чем вам помешал Саня?” У Харкові заступилися за Пушкіна

10 Грудня 2023 18:15
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У Харкові невідомі пошкодили мурал, який закрив портрет Пушкіна.

“Чем вам помешал Саня?” – залишили напис невідомі.

«Закликаємо СБУ звернути увагу на фаната російської культури, який постійно ушкоджує мурали», – закликали активісти проекту «Деколонізація. Україна», які звернули увагу на напис на захист Пушкіна.

Нагадаємо, цієї осені на вулиці Пушкінській у Харкові закрили зображення російського поета на торці низки кіосків.

Замість Пушкіна там з’явилися портрети українських літераторів – Лесі Українки, Івана Франка та Григорія Сковороди.


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