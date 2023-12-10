“Чем вам помешал Саня?” У Харкові заступилися за Пушкіна

У Харкові невідомі пошкодили мурал, який закрив портрет Пушкіна.
“Чем вам помешал Саня?” – залишили напис невідомі.
«Закликаємо СБУ звернути увагу на фаната російської культури, який постійно ушкоджує мурали», – закликали активісти проекту «Деколонізація. Україна», які звернули увагу на напис на захист Пушкіна.
Нагадаємо, цієї осені на вулиці Пушкінській у Харкові закрили зображення російського поета на торці низки кіосків.
Замість Пушкіна там з’явилися портрети українських літераторів – Лесі Українки, Івана Франка та Григорія Сковороди.