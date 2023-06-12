Політика

Чекайте на масштабну танкову атаку – Бен Годжес про контрнаступ України

12 Червня 2023 20:21
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контрнаступ

Повідомлення про бойові сутички на сході та півдні України викликали розмови про початок українського контрнаступу, але про те, що почався основний наступ можна буде говорити лише коли в бій підуть великі броньовані формування, вважає колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

Експерт очікує, що Україна застосує 500-750 броньованих машин на вузькій ділянці фронту, передає Голос Америки. До формувань увійдуть українські, захоплені російські та західні машини. Наразі, вказує експерт в статті для СЕРА, участі сотень танків та машин бойової піхоти не видно.

ЗСУ ще не використали основні сили, каже і дослідник Королівського коледжу в Лондоні Майк Мартін. В коментарі для Forbes Мартін говорить – основна вісь атаки буде йти в напрямку Токмака, контроль над яким відкриває шлях до Мелітополя і дозволяє зашкодити російським поставкам до Криму.

Через важливість цього напрямку, саме тут Україна застосовує свою найкращу техніку, а росіяни чинять запеклий опір, вважає Мартін.

Україна втратила 16 американських машин піхоти Бредлі, із 109, які надав Вашингтон, але здобуває контроль над територією. Про це повідомляє Якуб Яновські, з розвідувальної агенції відкритих джерел Oryx. Ресурс повідомляє – Україна втратила майже 3 600 одиниць бойової техніки, а Росія більше 10 600 за час війни.


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