Чекайте на масштабну танкову атаку – Бен Годжес про контрнаступ України

Повідомлення про бойові сутички на сході та півдні України викликали розмови про початок українського контрнаступу, але про те, що почався основний наступ можна буде говорити лише коли в бій підуть великі броньовані формування, вважає колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

Експерт очікує, що Україна застосує 500-750 броньованих машин на вузькій ділянці фронту, передає Голос Америки. До формувань увійдуть українські, захоплені російські та західні машини. Наразі, вказує експерт в статті для СЕРА, участі сотень танків та машин бойової піхоти не видно.

ЗСУ ще не використали основні сили, каже і дослідник Королівського коледжу в Лондоні Майк Мартін. В коментарі для Forbes Мартін говорить – основна вісь атаки буде йти в напрямку Токмака, контроль над яким відкриває шлях до Мелітополя і дозволяє зашкодити російським поставкам до Криму.

Через важливість цього напрямку, саме тут Україна застосовує свою найкращу техніку, а росіяни чинять запеклий опір, вважає Мартін.

Україна втратила 16 американських машин піхоти Бредлі, із 109, які надав Вашингтон, але здобуває контроль над територією. Про це повідомляє Якуб Яновські, з розвідувальної агенції відкритих джерел Oryx. Ресурс повідомляє – Україна втратила майже 3 600 одиниць бойової техніки, а Росія більше 10 600 за час війни.