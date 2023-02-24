Чехія запроваджує суворіші правила щодо українських біженців

Підтримка українських біженців у Чеській Республіці, ймовірно, зазнає змін. З липня 2023 року мають бути запроваджені суворіші критерії для отримання гуманітарної допомоги, яка має стати адреснішою. Це передбачено поправкою до Закону lex Ukraine, яка була схвалена парламентом у п’ятницю, повідомляє Радіо Прага.

Згідно з пропозицією, також регулюватиметься виплата допомоги солідарності для тих, хто розміщує українських біженців у своїх будинках та квартирах або надає їм інше безкоштовне житло. Зміни, наголошує уряд, покликані збільшити частку українських біженців у відшкодуванні їхніх власних витрат на проживання та сприяти їхній інтеграції у суспільство.

Згідно з поправкою, з квітня Управління центрами допомоги Україні в регіонах буде передано до відання Міністерства внутрішніх справ. Законопроект надійде на розгляд сенаторів.