Політика

Чехія запровадила санкції проти Медведчука

27 Березня 2024 18:13
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чехія, Медведчук
Колишній український нардеп Віктор Медведчук / Фото: Reuters

Чехія розширила список санкцій проти Росіяї, до списку обмежень потрапив колишній народний депутат України від ОПЗЖ Віктор Медведчука.

Про це повідомляє ČTK.

Під санкції також потрапив пропагандиський сайт “Голос Європи” та медіапродюсер Артем Марчевський.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що мета цих санкцій – “вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розгорнути операцію впливу в Чехії”.

Фіала підкреслив, діяльність групи з проросійським настроєм “виходить за межі Чехії та демонструє багаторічні зусилля Росії вплинути на демократичні процеси в Європі”.


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