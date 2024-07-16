Економіка

Чехія вироблятиме в Україні штурмові гвинтівки та патрони
16 Липня 2024 17:17
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зброя, чехія
Ілюстративне фото / Colt CZ Group

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Чехія будують “потужний” стратегічний союз, який зробить Європу безпечнішою. Зокрема між державами підписано угоди на будівництво патронного заводу і виробництво штурмових гвинтівок.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з очільником чеського уряду Петером Фіалою, передає “Суспільне”.

“Серед інших угод, сьогодні маємо дві підписані у сфері оборонної промисловості. В Україні буде побудовано новий патронний завод. Угода підписана між чеською Sellier&Bellot та “Укроборонсервісом”. Це важливо для забезпечення нашої армії зараз. Друга угода — виробництво в Україні штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group”: це угода між Ceska Zbrojovka та українським підприємством, яке не буду називати з погляду безпеки”, — сказав український прем’єр.

Шмигаль також зазначив, що ще “одним пунктом діалогу” стала реалізація чеської ініціативи із постачання боєприпасів для ЗСУ.

“Ініціатива вже діє. Перші 50 тисяч снарядів надійшли в Україну. Частина цих боєприпасів прямо зараз на лінії фронту знищує російських окупантів”, — сказав він.

Крім цього, за словами Шмигаля, Україна сподівається на спільні проєкти із виробництва боєприпасів на території Чехії, або у безпечних місцях на українській території.

“А також спільний ремонт вертольотів на території Чехії”, — додав премєр-міністр України.


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