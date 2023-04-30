Політика

Чехія шукатиме шляхи збільшення постачання боєприпасів Києву, – Павел 

30 Квітня 2023 17:32
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чехія, зброя

Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну. Україні критично не вистачає боєприпасів, необхідних країні для контрнаступу проти Росії та відновлення контролю над своєю територією.

Про це президент Петро Павел заявив виданню Ceske Noviny після повернення з України, де він перебував з робочим візитом.

«З тих переговорів, які я проводив в Україні, а їх було дуже багато, як на центральному рівні, так і на рівні однієї області, стало цілком зрозуміло, що для успішної оборони Україні сьогодні найбільше потрібні боєприпаси, – сказав Павел після прибуття на військовий аеродром у празькому Кбелі.

За його словами, критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно захищатися, але й певною мірою обмежує її здатність здійснити успішний контрнаступ. І якщо Україна хоче відновити контроль над окупованою територією, то іншого шляху, крім контрнаступу, справді немає.

Павел наголосив, що росіяни мають перевагу в артилерійських установках і системах залпового вогню, але перш за все в кількості боєприпасів – вони стріляють у чотири-п’ять разів більше, ніж українці щодня.

Союзники постачають Україні дуже ефективну техніку, наприклад сучасні танки, але з абсолютно мінімальною кількістю боєприпасів. Українці можуть розмістити техніку лише на кілька днів, а потім їх потрібно забрати. Така зброя стає “складським товаром”.

«Ми продовжуватимемо шукати способи не лише збільшити постачання боєприпасів із наших джерел, але й творчо шукатимемо шляхи у співпраці з нашими союзниками, можливо, іншими країнами, щоб отримати те, що їм потрібно, Україні за короткий період”, – заявив президент. 

За його словами, Чехія вже пройшла деякі з цих шляхів і знає, куди йти. За його словами, необхідні боєприпаси часто вже не виробляються в Чехії, але є в деяких інших країнах. 

«Її запаси часто знаходяться в країнах, які традиційно купували радянську техніку», – пояснив він.


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