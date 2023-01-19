Чехія продовжує візи українським біженцям на строк до кінця березня 2024 року

Українські біженці в Чехії зможуть продовжити візи тимчасового захисту терміном до кінця березня 2024 року, передає Радіо Прага. Раніше візи видавалися лише до кінця березня 2023 року.

Президент Чехії Мілош Земан підписав відповідну поправку до закону lex Ukrajina, яку раніше вже схвалили обидві палати чеського парламенту.

Віза тимчасового захисту дає українським біженцям можливість користуватись у Чехії системою охорони здоров’я та освіти та надає вільний доступ на ринок праці.

Для продовження візи громадянам України слід до кінця березня 2023 р. через інтернет отримати дату та час відвідування відділу МВС та прийти особисто для отримання відповідної вклейки у паспорт. У тих, хто не пройде цю процедуру до кінця вересня 2023 р., віза буде анульована, і їм доведеться оформлювати її наново.