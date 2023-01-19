Суспільство

Чехія продовжує візи українським біженцям на строк до кінця березня 2024 року

19 Січня 2023 10:24
16
біженці

Українські біженці в Чехії зможуть продовжити візи тимчасового захисту терміном до кінця березня 2024 року, передає Радіо Прага. Раніше візи видавалися лише до кінця березня 2023 року.

Президент Чехії Мілош Земан підписав відповідну поправку до закону lex Ukrajina, яку раніше вже схвалили обидві палати чеського парламенту.

Віза тимчасового захисту дає українським біженцям можливість користуватись у Чехії системою охорони здоров’я та освіти та надає вільний доступ на ринок праці.

Для продовження візи громадянам України слід до кінця березня 2023 р. через інтернет отримати дату та час відвідування відділу МВС та прийти особисто для отримання відповідної вклейки у паспорт. У тих, хто не пройде цю процедуру до кінця вересня 2023 р., віза буде анульована, і їм доведеться оформлювати її наново.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Січня 2023 11:11
11

Резніков і Кулеба просять Захід надати Україні танки
19 Січня 2023 11:26
1

Екс-керівнику “Нафтогаза” Коболєву повідомлено про підозру
19 Січня 2023 09:43
100

Зеленський не розуміє, чи жив Путін
19 Січня 2023 09:18
73

РФ має намір перекинути кілька “Армат” в Україну – розвідка Британії
19 Січня 2023 09:06
55

Франція вивчає можливість направити Україні танки Leclerc
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
усі думки