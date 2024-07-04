Чехія не пускатиме росіян без біометричного паспорта

Чехія не визнає небіометричні паспорти РФ, а громадяни Росії з такими паспортами не зможуть легально перебувати на території Чехії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

“Безпека є пріоритетом для нашого уряду. Ми не будемо чекати на чергову диверсію. Кожен, хто хоче залишитися в нашій країні, повинен довести свою благонадійність. І у випадку з росіянами паспорта з небіометричними даними, з яким прибули, зокрема, вбивці з Врбетіце, вже не буде достатньо”, — заявив міністр.

Подібні заходи щодо російських громадян уже запровадила Данія.