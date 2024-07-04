Політика

Чехія не пускатиме росіян без біометричного паспорта
4 Липня 2024 19:42
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росія, чехія
Акція протесту біля російського посольства у Празі після повідомлення про причетність російських спецслужб до вибухів на військових складах у Врбетіце / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Чехія не визнає небіометричні паспорти РФ, а громадяни Росії з такими паспортами не зможуть легально перебувати на території Чехії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

“Безпека є пріоритетом для нашого уряду. Ми не будемо чекати на чергову диверсію. Кожен, хто хоче залишитися в нашій країні, повинен довести свою благонадійність. І у випадку з росіянами паспорта з небіометричними даними, з яким прибули, зокрема, вбивці з Врбетіце, вже не буде достатньо”, — заявив міністр.

Подібні заходи щодо російських громадян уже запровадила Данія.


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