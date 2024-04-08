Політика

Чехія має намір депортувати впливового члена російської діаспори

8 Квітня 2024 15:15
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чехія, шпіон
Олександр Степанов перед будівлею Департаменту з питань притулку та міграційної політики / Фото Deník N

Чеська влада має намір депортувати уродженця Росії Олександра Степанова, який живе в Чехії майже 20 років, оскільки, за її словами, він має зв’язки з Росією і може становити небезпеку для Чехії, повідомляє видання Deník N.

З 2018 року він очолює Координаційну раду об’єднань співвітчизників Чехії. За даними чеської влади, Степанов мав контакти з російськими дипломатами, замішаними в “рициновому скандалі” 2020 року. Тоді російський дипломат привіз до Чехії отруйну речовину рицин і через анонімний електронний лист чеським спецслужбам спробував підставити свого колегу, з яким він ворогував, нібито той був залучений до змови з метою вбивства трьох празьких політиків – змова виявилася повністю вигаданою. Обох російських дипломатів було вислано з Чехії у цій справі.

Степанов заперечує співпрацю з російськими спецслужбами і вже рік намагається оскаржити це рішення в суді. За інформацією видання, влада вирішила позбавити його постійного проживання в Чехії на підставі секретної інформації, отриманої від чеських спецслужб.

Служба безпеки інформації (BIS) у минулі роки вже зазначала, що Росія цікавиться спільнотою своїх співвітчизників у Чехії.

“Використовуючи збір інформації та створення мереж впливу, російська державна влада здебільшого прагнула маргіналізувати антикремлівськи налаштованих експатріантів, а також посилити вплив організацій співвітчизників, які симпатизують нинішньому політичному представництву Російської Федерації”, – повідомила BIS у річному звіті за 2018 рік.


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