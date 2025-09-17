ChatGPT посилить обмеження для неповнолітніх користувачів

OpenAI посилює правила використання ChatGPT для неповнолітніх користувачів. Нововведення спрямовані на захист підлітків від потенційних ризиків під час спілкування з штучним інтелектом.

Про це компанія повідомила на офіційному сайті.

Компанія запроваджує систему оцінки віку, яка дозволятиме відрізняти підлітків, а у разі сумнівів — вимагатиме підтвердження документів.

Для користувачів до 18 років вводяться нові обмеження: заборонено будь-які форми флірту та обговорення тем, пов’язаних із самогубствами, навіть у творчому контексті.

У випадках загрози життю OpenAI намагатиметься повідомити батьків або звертатися до відповідних органів, що відповідають за безпеку підлітків. Додатково планується впровадження функцій батьківського контролю.

У компанії пояснюють, що розмови з ChatGPT часто мають особистий характер і потребують такого ж рівня конфіденційності, як у спілкуванні з лікарем чи юристом. Навіть співробітники OpenAI не мають доступу до користувацьких даних, за винятком випадків, коли йдеться про серйозну загрозу життю чи масштабні кібератаки.