Частину фортифікаційних споруд можуть побудувати у самому Куп’янську — Синєгубов

Частину фортифікаційних споруд можуть побудувати в житлових масивах самого Куп’янська. Жителям міста можуть рекомендувати евакуюватися, щоб убезпечити від обстрілів РФ. Рішення про евакуацію має прийняти обласна Рада оборони.

Про це 1 грудня повідомив під час брифінгу керівник ОВА Олег Синєгубов.

“Можливо, поки що це буде рекомендація щодо виїзду, не обов’язково це буде одразу примусова евакуація. Ми зараз розглядаємо населені пункти, де перебувають 525 дітей, у тому числі розглядаємо Заоскілля — і ту частину Куп’янська”, — зазначив Синєгубов.

Він додав, що у місті можуть звести оборонні укріплення.

“Оскільки ми маємо продовжувати посилювати наші фортифікаційні споруди, частина їх може розташовуватися безпосередньо у Куп’янську, у житлових масивах міста. Щоб убезпечити людей від ворожих атак, ми маємо проводити евакуацію. Наразі ніяких ускладнень ситуації немає, вона важка, але стабільна”, — сказав Синєгубов.