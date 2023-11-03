Суспільство

Частину 100-річного харківського коледжу довелось знести через удар дрона

3 Листопада 2023 16:06
читать на русском →
харків

У Харкові знеструмили частину району, щоб розібрати завали коледжу, куди вночі влучив російський дрон, а також знесли аварійну частину будівлі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах, Новини.Live Харків, ДСНС.

“Внаслідок нічних ворожих атак серйозно постраждала будівля одного з навчальних закладів міста. Зараз знімаємо контактну мережу, аби працівники ДСНС мали змогу розібрати завали зсередини. Рух трамваю №27 на цій ділянці, відповідно, на деякий час зупинений. 

Інженерні комунікації не пошкоджені, але до усунення певних труднощів у частині Основʼянського району працюватиме аварійний режим відключення електроенергії”.

Терехов додав, що інші влучання прийшлися на СТО та гуртожиток, у якому проживали переселенці. Також чимало шкоди завдано житловим будинкам – поряд з місцями прильотів будуть ремонтувати дахи.

По допомогу звернулися кілька людей. Вони не мають поранень, але перебувають у стані стресу. Лікарі надають їм необхідну психологічну допомогу.

Рятувальники-верхолази аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області за допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту провели демонтаж аварійних будівельних конструкцій, скинули їх донизу та розчистили прилеглу територію від будівельного сміття.

Нагадаємо, в ночі на 3 листопада, ворог завдав по м. Харків удар 4-ма БПЛА-камікадзе типу “Шахед”. Пошкоджена, у тому числі, будівля Харківського коледжу транспортних технологій. Ворожий удар зруйнував другий і третій поверхи, дах будівлі, також горіли конструктивні елементи. Будівлі коледжу було більше 100 років, її збудували у 1915 році за проектом архітекторів Загоскіна та Корнєєнко.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Листопада 2023 16:47

Невизнаний президент Білорусії заявив, що “Україна все-одно буде наша”
3 Листопада 2023 12:58

Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на €500 мільйонів
3 Листопада 2023 12:20

На Житомирщині нардеп на смерть збив 18-річну дівчину
3 Листопада 2023 11:18

Відтепер у “Дії” можна сплатити штраф за адміністративне правопорушення
3 Листопада 2023 09:46

Зеленський обіцяє росіянам потужну відповідь за удари по інфраструктурі
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки