Частина літаків F-16, наданих Україні буде розміщена на іноземних авіабазах

Частина наданих F-16 перебуватиме не в Україні. Таким чином планують захистити винищувачі від ударів РФ.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” заявив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

За його словами, поки що чотири країни підтвердили готовність передати літаки, однак їхня кількість може збільшитися, оскільки держави поступово переводять свій авіапарк із F-16 на F-35.

“Тому цих літаків буде більше. І пропонувати, напевно, Україні їх також будуть. Що стосується 30-ти літаків, 40-ка. Тут треба розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів”, — сказав генерал.

За словами Голубцова, частина західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, буде розміщена на іноземних авіабазах.

“Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт. Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів – буде більше літаків в Україні”, — сказав він.

Генерал зазначив, що розрахунки зроблені так, що у командуванні знають, скільки буде пілотів, скільки буде інженерів, скільки буде обслуговчого персоналу аеродромів.

“У нас є певна кількість підготовлених аеродромів і ми знаємо цифру літаків, які зайдуть цього року. Ми знаємо, скільки зайде наступного року. Якщо десь прозвучав 28 рік… Він прозвучав сьогодні, завтра може прозвучати 27-й, потім 26-й. Нам це сьогодні невідомо і, можливо, добре, що невідомо, тому що з кожною конференцією членів авіакоаліції ми отримуємо більш позитивні прогнози, більш реальні цифри, більше інформації, яка нам дозволяє цей процес зробити планомірним”, — зазначив Голубцов.