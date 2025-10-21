        Суспільство

        Частина Чернігівщини залишилася без води та світла через атаку РФ, поїзди рухаються із затримками

        Галина Шподарева
        21 Жовтня 2025 07:30
        Наслідки удару по Чернігову / Фото архівне: Нацполіція

        Унаслідок удару російського БпЛА по енергетичному об’єкту 20 жовтня північна частина Чернігівщини опинилася без електропостачання. В одній із громад пошкоджена критична інфраструктура.

        Про це повідомили у Чернігівській РВА.

        “У низці населених пунктів відсутнє електропостачання. Як тільки дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи”, — йдеться у повідомленні.

        У “Чернігівводоканалі” попередили про можливе тимчасове припинення водопостачання у місті та закликали жителів зробити запас води.

        Ситуацію ви бачите самі — об’єкти КП “Чернігівводоканал” знеструмлені, як і все місто. Сьогодні, 21 жовтня, з 5:30 працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів підприємства від альтернативних джерел живлення.

        Комунальники намагаються забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків.

        За даними Укрзалізниці, через відсутність напруги в мережі низка приміських поїздів Чернігівщини курсують із затримками від 30 хвилин.

        Із затримками рухаються:

        • поїзд №6857 Чернігів — Славутич зі станції Жукотки відправився із затримкою на 37 хвилин;
        • поїзд №6312 Чернігів — Ніжин відправився зі станції імені Бориса Олійника із затримкою на 55 хвилин;
        • поїзд №6311 Ніжин — Чернігів відправився зі станції Муравійка із затримкою на 1 годину 20 хвилин.

