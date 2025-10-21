Частина Чернігівщини залишилася без води та світла через атаку РФ, поїзди рухаються із затримками

Унаслідок удару російського БпЛА по енергетичному об’єкту 20 жовтня північна частина Чернігівщини опинилася без електропостачання. В одній із громад пошкоджена критична інфраструктура.

Про це повідомили у Чернігівській РВА.

“У низці населених пунктів відсутнє електропостачання. Як тільки дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи”, — йдеться у повідомленні.

У “Чернігівводоканалі” попередили про можливе тимчасове припинення водопостачання у місті та закликали жителів зробити запас води.

Ситуацію ви бачите самі — об’єкти КП “Чернігівводоканал” знеструмлені, як і все місто. Сьогодні, 21 жовтня, з 5:30 працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів підприємства від альтернативних джерел живлення.

Комунальники намагаються забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків.

За даними Укрзалізниці, через відсутність напруги в мережі низка приміських поїздів Чернігівщини курсують із затримками від 30 хвилин.

Із затримками рухаються: