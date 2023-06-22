Економіка

Частка польських молочних продуктів на українському ринку сягнула 69%

22 Червня 2023 14:08
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продовольство

Основним постачальником свіжої молочної продукції в Україну в червні 2023 року залишається Польща, частка якої в загальній структурі імпорту становить 69%, повідомило аналітичне агентство “Інфагро”.

За інформацією аналітиків, на початку літа імпорту та експорту нових молочних продуктів Україна не збільшила.

“Традиційно, левову частку, 88%, продукції минулого місяця було відправлено до Молдови”, – зазначено в повідомленні.

Експерти молочного ринку відзначили невелике зниження попиту на молоко та окремі кисломолочні продукти, зокрема йогурти з наповнювачами, кефір і ряжанку, та активізацію продажу сметани, вершків і “білих” йогуртів, які мають попит у сезон полуниці.

За їхньою інформацією, ціни на свіжі молокопродукти суттєво не змінилися, але ритейлери скоротили кількість акцій під час продажу сметани і вершків.

“Це тимчасове явище, у липні продаж цієї продукції також потрібно буде стимулювати ціновими знижками”, – пояснюють аналітики молочного ринку.

Вони прогнозують переважно високий попит до кінця місяця на свіжі молокопродукти, після чого очікують його зниження.


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