Бюджет-2026: уряд закладає рекордні надходження від податків, “детінізації” доходів митниці та прибутку Нацбанку

Голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа зробила експрес-аналіз урядового проєкту Державного бюджету-2026, у якому передбачено значне зростання власних доходів. У наступному році вони збільшаться на понад 452 млрд грн порівняно з 2025 роком.

Основними джерелами стануть:

податок на додану вартість (ПДВ) — +165,2 млрд грн;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — +93,6 млрд грн, головним чином через підвищення видатків на грошове забезпечення військовослужбовців;

частина чистого прибутку НБУ — +61,8 млрд грн. Загалом очікується, що Нацбанк перерахує до бюджету рекордні 146 млрд грн.

Вперше у бюджеті чітко закладені доходи від «детінізації»: 60 млрд грн від перевищення сукупних доходів митниці. Ці кошти віднесені до спецфонду та є частиною «оборонного резерву».

Окрім того, 9,3 млрд грн експортного мита на насіння ріпаку та соєві боби буде спрямовано на фінансову підтримку агровиробників — як передбачено профільним законом.

Загалом, за словами Підласої, покривати видатки уряд планує за рахунок власних доходів (2,85 трлн грн), внутрішніх запозичень через ОВДП (419,6 млрд грн) та міжнародної допомоги у вигляді кредитів і грантів на суму $45,5 млрд.