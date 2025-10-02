Били ногами та трубою: на Дніпропетровщині судитимуть подружжя, яке вбило свого чотирирічного сина

У Дніпропетровській області чоловіка з дружиною обвинувачують у смертельному побитті свого чотирирічного сина. Після понад чотирьох діб знущань дитина померла від травматичного шоку.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

У липні 2025 року протягом понад чотирьох діб жінка та чоловік руками, ногами та металевою трубою завдавали ударів в різні частини тіла чотирирічному сину.

Причиною знущань стали непослух та те, що дитина без дозволу взяла хліб і печиво. Обвинувачені били хлопчика у присутності інших дітей.

На тілі дитини виявлено не менше 12 тілесних ушкоджень у ділянці голови та понад 10 у ділянках тулуба та кінцівок, а також вивих плеча та перелом руки. Хлопчик помер від травматичного шоку.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави.

Подружжя обвинувачують в умисному вбивстві малолітньої дитини з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 115 КК України). Крім того, у суді розглядається позов про позбавлення батьківських прав стосовно інших двох дітей.