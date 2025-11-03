Bloomberg: Велика Британія передала Україні додаткові ракети Storm Shadow для ударів по РФ

Уряд Великої Британії поповнив запаси України новими крилатими ракетами Storm Shadow, щоб Київ міг продовжувати кампанію дальніх ударів по території Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Поставка ракет була здійснена для того, щоб Україна мала достатній запас на зимові місяці, під час яких, за занепокоєннями Британії, Кремль може посилити атаки на українських цивільних. Уряд Великої Британії не розкриває, скільки саме ракет Storm Shadow було передано Україні під час війни.

Крок Британії відбувся після того, як президент США Дональд Трамп знову відкинув можливість надання Україні ракет Tomahawk. Ракети Storm Shadow допомогли українцям бити по вразливих місцях у Росії. У жовтні українські військові заявили, що уразили російський хімічний завод британською далекобійною ракетою.

“Було здійснено масований комбінований ракетно-повітряний удар, у тому числі із застосуванням ракет Storm Shadow повітряного базування, які успішно прорвали російську систему протиповітряної оборони”, — повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Це був перший підтверджений випадок застосування Storm Shadow на території Росії після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Ракети Storm Shadow — це високоточні ракети повітряного базування з дальністю понад 250 кілометрів. Вони летять низько над землею на великій швидкості, використовуючи поєднання інерціальної навігації, системи GPS і навігації за рельєфом місцевості, згідно з інформацією на сайті їхнього виробника MBDA.

Минулого тижня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України поліпшуються після того, як Трамп запровадив санкції проти російської нафти — це, на думку союзників Києва, свідчить про поступове посилення позиції США, що може підірвати здатність Кремля продовжувати війну.

“Ми зараз у кращій позиції”, — сказав Стармер, назвавши санкції США проти російських нафтових компаній “важливим кроком уперед”.