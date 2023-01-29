Був надто пасивним: NYT про те, чому Герасимов замінив Суровікіна

Видання New York Times проаналізувало, чому російський диктатор Владімір Путін вирішив змінити командувача війни в Україні генерала Сєргєя Суровікіна на голову генштабу Валєрія Герасимова.

Генерал Валерій Герасимов, архітектор вторгнення президента Володимира Путіна в Україну, цього місяця взяв на себе повсякденне керування військовими діями Росії, переконавши свого боса, що його попередник був надто пасивним, американським і європейським. кажуть чиновники.

Але посилена стратегія генерала Герасимова — це те, що призвело до проблем Росії, і Москва все ще не має військ, боєприпасів чи обладнання, які, за словами військових, потрібні їй для масового наступу, обіцяного високопоставленим військовим лідером країни.

Відтоді, як генерал Герасимов змінив генерала Сергія Суровікіна, який перебував на цій посаді лише три місяці, російське військове керівництво зосередилося на тактичних питаннях, наприклад, чи повинні війська пересуватися на цивільних транспортних засобах і небезпеці використання ними мобільних телефонів, кажуть західні чиновники. Але хоча ці питання, безумовно, турбують військовослужбовців, немає жодних доказів того, що російська армія почала вирішувати свої фундаментальні проблеми, як-от нестача боєприпасів і добре навчених військ, незважаючи на музичні генеральські крісла, за словами цих чиновників.

67-річний генерал Герасимов протягом 10 років працював над модернізацією російських збройних сил як начальник генерального штабу збройних сил. Він вивчав нещасні випадки в Афганістані, Іраку, Сирії, колишній Югославії та Лівії, і прагнув включити ці знання в плани.

Але докази цих зусиль ще не з’явилися на українському полі бою.

У рідкісних публічних коментарях, імітуючи пропаганду пана Путіна, генерал Герасимов зображував Росію як жертву західної агресії, не пояснюючи своєї стратегії нейтралізації передбачуваної загрози.