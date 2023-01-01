Бути чи не бути новому блекауту: в Укренерго оцінили ймовірність

Голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що теоретично ймовірність повного блекауту існує, проте на практиці такої небезпеки він зараз не бачить.

Про це він розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”, повідомляє “Європейська правда“.

Відповідаючи на запитання чи можливий в Україні тотальний блекаут, Кудрицький сказав, що теоретично може загрожувати, але на практиці він не бачить такої небезпеки зараз.

“Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з ракетними атаками, дуже на це сподіваюсь. Динаміки цих атак і ефект від тих атак показує, що росіяни мають все меншу здатність спричиняти якісь збурення в нашій енергосистемі”, – додав Кудрицький.

Він також зазначив, що енергетики також навчились до нових ракетних атак держави-терориста на нашу енергосистему. Тому мало що нового можуть продемонструвати російські війська на полі бою з українською енергосистемою.