“Була вказівка вивезти нас силовим методом” – Синєгубов

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в “Мосейчук+” розповів, як екскерівник СБУ Харківщини Роман Дудін спробував захопити владу в регіоні.

Цієї пʼятниці, 4 серпня, о 21:30 “1+1 Україна” покаже новий випуск “Мосейчук+” – авторського проєкту Наталії Мосейчук.

У новому випуску ведуча “1+1 Україна” відвідає незламне місто-герой Харків, яке стало символом мужності, відваги та непохитності. На початку повномасштабного вторгнення росія була впевнена, що візьме його одразу, проте захисники міста дали гідну відсіч і вигнали окупантів. У випуску покажуть звалище боєприпасів, які російська армія випустила по Харкову. Наталія Мосейчук поспілкується з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим та мером міста Ігорем Тереховим. Вони в деталях розкажуть про ту добу, коли екскерівник СБУ Харківщини Роман Дудін, якого зараз підозрюють у держзраді, спробував захопити владу в регіоні.

«Заходять заступники пана Дудіна, деякі наразі ще працюють, і кажуть: «У нас команда вас вивести з кабінету». Я питаю: «на яких підставах?», – пригадав розмову Синєгубов, – Відповідаю їм: «Це відверта провокація». Вони після того отримують вказівку від пана Дудіна силовим способом нас вивести і запрошують спецпідрозділ Альфа».

Також Олег Синєгубов розкаже, яких руйнувань регіон зазнав з початку повномасштабного вторгнення та як окупанти тікали після звільнення Харківщини.

“Вони не те, що забирали своїх, організовано виходили, вони просто бігли. Так поспішали, що навіть нічого не забирали. Якщо не помиляюсь, то у Вовчанську було знайдено 20 мільйонів рублів в сейфі, який, до речі, був відкритий. Хтось, мабуть, збирався снідати чи обідати, бо стояв борщ, речі були розкладені. Тоді вони посипалися просто як картковий будинок. Це ефект доміно. Як я розумію, в них була порушена координація з керівництвом і вони не знали, що робити і просто бігли”, – розповів Олег Синєгубов.

Про замінування, скільки знадобиться часу на відновлення, про плани відомого британського архітектора відбудовувати незламний Харків та історії людей, які пережили авіанальоти на Салтівці дивіться 4 серпня о 21:30 в “Мосейчук+” на телеканалі “1+1 Україна”.