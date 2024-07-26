Будинок з “Градусником” у центрі Харкова виставили на аукціон

У Харкові виставили на аукціон відомий будинок з “Градусником” — будівлю “Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень”.

Аукціон оголосили на “Прозорро Продажі”, передає “Суспільне”.

У складі лота два об’єкти — нежитлові приміщення на вулиці Сумській, 1, а також гараж на пров. Лазьківскому, 7, площею у 4373,3 кв. м.

Зазначається, що приміщення частково в оренді.

Пропозиції від охочих купити будинок з “Градусником” приймають з 25 липня 2024 року, аукціон відбудеться 16 серпня. Стартова ціна — 839 тисяч гривень.