Суспільство

Будинок з “Градусником” у центрі Харкова виставили на аукціон
26 Липня 2024 11:52
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бізнес
Будинок з "Градусником" у центрі Харкова / Фото: Суспільне

У Харкові виставили на аукціон відомий будинок з “Градусником” — будівлю “Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень”.

Аукціон оголосили на “Прозорро Продажі”, передає “Суспільне”.

У складі лота два об’єкти — нежитлові приміщення на вулиці Сумській, 1, а також гараж на пров. Лазьківскому, 7, площею у 4373,3 кв. м.

Зазначається, що приміщення частково в оренді.

Пропозиції від охочих купити будинок з “Градусником” приймають з 25 липня 2024 року, аукціон відбудеться 16 серпня. Стартова ціна — 839 тисяч гривень.


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Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
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