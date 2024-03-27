Суспільство

“Будинок Москви” у Ризі піде з молотка: гроші передадуть Україні

27 Березня 2024 12:31
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латвія
Прапор Латвії / Getty Images

У середу, 26 березня влада Латвії прийняла рішення продати на аукціоні “Будинок Москви” разом із земельною ділянкою в центрі Риги.

Про це пише LSM.

“Будинок Москви” та земля під ним будуть передані Мінфіну, і той дозволить продати цю нерухомість на аукціоні. Об’єкт може бути проданий лише в сукупності: і будинок, і земля. 

За кадастровими даними Державної земельної служби, ціна ділянки становить 517 083 євро, а будівлі – 2 348 340 євро.

Кошти, отримані на аукціоні, планують передати на підтримку України, тому до Сейму подадуть спеціальні поправки до закону про підтримку жителів України. 

У доповіді, яку розглянув уряд, підкреслюють, що об’єкт, можливо, не вдасться продати швидко.


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