Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи для захисту від російських БпЛА, — Зеленський

Сьогодні, 13 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Головними темами стали захист і відновлення енергетики після обстрілів РФ, а також розширення можливостей армійської авіації для захисту від російських дронів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

“Питання номер один – захист і відновлення енергетики. Були доповіді щодо ремонтних робіт у регіонах після російських ударів. Вдячний усім, хто залучений і працює фактично цілодобово, – часто це справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, ДСНС України”, – написав Зеленський.

За словами президента, найскладніша ситуація наразі спостерігається у прифронтових громадах і поблизу кордону з РФ, де російські ударні БпЛА та ракети мають найменший час підльоту, а тривоги та обстріли тривають майже постійно.

“Але попри всі загрози й в таких наших громадах працюють для відновлення енергопостачання та забезпечення екстрених можливостей для підтримки людей”, – йдеться в повідомленні.

Також сьогодні визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Триває робота з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків. Були доповіді по співпраці з компаніями – виробниками дронів-перехоплювачів – потрібні максимальні обсяги виробництва.

“Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині. Незмінна увага – Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області. По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані – необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення”, – підсумував президент.