Буданов вважає, що припинення вогню може статися вже цього року

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що у 2025 році у війні між Україною та Росією може бути досягнуто режим припинення вогню. Водночас він не впевнений, що миротворці стануть дієвою гарантією безпеки.

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

Відповідаючи на запитання, чи можливо досягнути режиму припинення вогню вже цього року, Буданов висловив свою особисту думку: “Я думаю, що так. Це парадоксальна ситуація: попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, я вважаю, що цьогоріч ми дійдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго і ефективно — це інше питання”.

Щодо гарантій безпеки, зокрема введення миротворців, голова ГУР засумнівався в їхній ефективності.

Він назвав питання гарантій безпеки “дискусійним” і додав, що вступ до НАТО залишається складним питанням. Водночас інших форматів, які можна було б назвати реальними гарантіями, поки немає.

“Можливо, це щось із серії статусу основного союзника США поза НАТО, як у низки держав. Але це більше про зобов’язання щодо підтримки країни, а не повноцінні гарантії безпеки”, — пояснив начальник розвідки.