Буданов: “росія провалила найдорожчу в своїй історії ІПСО”

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що російська федерація планувала, але не змогла реалізувати проти України найдорожчу в своїй історії інформаційно-психологічну операцію.

Про це Кирило Буданов повідомив у кулуарах форуму «Україна. Рік 2024», який відбувся 25 лютого у Києві.

«Вони не знайшли нічого кращого, як назвати цю операцію «Майдан-3» – вона так офіційно в їхніх документах і називалася. Це максимально дорога операція для них і вона вже практично провалилася.

В рамках цієї операції вони спланували наступне: створити ситуацію, при якій поставити під сумнів легітимність прийняття рішень в Україні в період після 20 травня цього року. Вони розраховували на певну смуту в українському суспільстві у звʼязку з цим, яка буде спроектована на наше військо. Після цього, посіявши двоякі думки в нашій армії, в першій половині червня вони планували нанести воєнну поразку на сході, користуючись розхитаною заздалегідь ситуацією в армії. Але вони не зможуть нанести воєнну поразку, і ця їхня спецоперація вже провалилася», — зазначив Кирило Буданов.

Відповідаючи на запитання журналістів про причини смерті російського опозиціонера Олексія Навального, Кирило Буданов зазначив, що Навальний справді помер внаслідок відриву тромбу.

«На жаль, це справді так, він помер від відриву тромбу. Але слід пам’ятати, що до такого стану здоров’я його навмисно довів російський режим, використовуючи різні засоби».