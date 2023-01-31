Політика

Буданов: Ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому

31 Січня 2023 12:42
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буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов вважає, що цього року рф зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях.

Про це він заявив у інтерв’ю газеті Washington Post.

Відновлення наступу з білорусі він називає малоймовірним, такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити сили оборони.

Він також додав, що «ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому».

На запитання, чи вважає він, що захід українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента рф путіна застосувати ядерну зброю, начальник ГУР МО України зазначив:

«Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться».

«Це тактика лякання. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не просто до військової поразки росії, а до розпаду росії. І вони це дуже добре знають», – заявив керівник воєнної розвідки України.


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