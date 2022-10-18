Буданов: Москва замовила Ірану 1750 дронів, 70% дронів збивають ЗСУ

Перше замовлення іранських дронів було зроблено Москвою одразу на 1750 безпілотників, заявив голова розвідуправління українського міністерства оборони Кирило Буданов.

“Далі були нові замовлення, але швидкість їх виробництва і доставки в Росію, ви повинні розуміти, адже це не одномоментний процес, – пояснив Буданов. – Вони [російські війська] їх потроху вичерпують, іранці роблять нові…”.

Він окремо уточнив, що сім із кожних десяти випущених дронів бійцям ЗСУ вдається збивати на підльоті.

Запаси власних ракет, за словами головного військового розвідника України, Москва суттєво вичерпала. Наприклад, із довоєнного запасу ракет “Іскандер”, за його словами, витрачено вже 87%.