Британський словник Collins назвав головне слово 2024 року

Словом року за версією британського словника Collins Dictionary стало “Brat”.

Про це повідомляє BBC.

Це слово асоціюється з образом людини, що має “упевнене, незалежне та гедоністичне ставлення до життя”. Гедонізм, у свою чергу, є етичним напрямом, де цінність моралі базується на пошуках задоволення та уникненні страждань.

Слово brat пов’язують із британською співачкою Charli XCX, справжнє ім’я якої Шарлот Емма Ейчісон. Її шостий студійний альбом під назвою Brat, випущений у червні, швидко завоював популярність завдяки оригінальності пісень та вдалим реміксам. Найбільш успішним треком стала пісня Guess, що піднялася на перше місце у серпні після виходу реміксу за участю співачки Біллі Айліш.

Популярність Brat вплинула і на політику: команда Камали Гарріс, кандидата в президенти США, використовувала це слово в соціальних мережах на початку її кампанії для залучення молодих виборців, яким близький образ незалежної й безкомпромісної особистості.